وزير الفلاحة: دعم يصل إلى 50 بالمائة لتأمين المستثمرات الفلاحية والمحصول

قال وزير الفلاحة والتنمية الفلاحية عبد الحفيظ هني، أن التأمين الفلاحي إجباري في الوقت الراهن نظرا للتغيرات المناخية.

وأشار وزير الفلاحة خلال ندوة صحفية على هامش عرض الإستراتيجية الوطنية لتطوير إنتاج الحبوب المنجزة من قبل باحثين من قطاعات عديدة. أنه تم ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية في سنة واحدة من خلال 14 ألف كلم. مشيرا إلى أن هدف الحكومة من خلال تحقيق الإكتفاء الذاتي وإنتاج القمح الصلب وتوجيهه للتصدير. نظرا لتحقيق إكتفاء ذاتي بـ90 بالمائة وهو أغلى من القمح اللين.

كما أكد وزير الفلاحة، أنه تم القيام بعدة إجتماعات على مستوى الوزراة لحماية الانتاج الوطني وحماية الفلاحين. حيث أن 90 بالمائة هي من انتاج الفلاحين الخواص. مشيرا إلى أنه تم تسجيل جفاف خلال الموسم الحالي وتم اتخاذ إجراءات للموسم القادم. بهدف رفع المخزون على مستوى الديوان الوطني للحبوب.

وفيما يخص تأمين المستثمرات والمنتوجات الفلاحية، أكد وزير الفلاحة أن التأمين إجباري بالنسبة لقانون للتوجيه الفلاحي 08/16 فيها شروط بالنسبة للفلاح تأمين المنتجات هي إجبارية لما يكون دعم من الدولة. حيث أن هنالك برنامج عمل من أجل توفير الدعم من قبل الصندوق الوطني للدعم الفلاحي وخبراء للتأمين والمجالس المهنية من أجل تأمين إجباري ودعم من 30 الى غاية 50 بالمائة على تأمين المستثمرات أو المحصول. ناهيك عن إعادة النظر للنصوص التطبيقية لانتشار تأمين المستثمرات.