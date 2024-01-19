وزير الفلاحة: ربط 53 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، أن مجموع المستثمرات التي تم ربطها على المستوى الوطني بلغت 52741 مستثمرة فلاحية. منها 31725 مستثمرة فلاحية التي تم ربطها في إطار البرنامج الوطني لربط المستثمرات الفلاحية لسنة 2020.

وأضاف وزير الفلاحة خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن المسافة الإجمالية للربط بلغت أكثر من 18346 كلم. مشيرا إلى أن الغلاف المالي المخصص للعملية تجاوز 71 مليار دج. بينما بلغ عدد المستثمرات التي لا تزال أشغال الربط بها قيد الإنجاز 10069 مستثمرة فلاحية. بطول خط قدره 8017 كم، بغلاف مالي مقدر بأكثر من 32 مليار دج. مشيرا الى ان عملية الربط بالشبكة الكهربائية متواصلة إلى غاية ربط جميع المستثمرات الفلاحية بالكهرباء.

وردا على سؤال العضو حسان بشري (جبهة المستقبل) حول شح الموارد المائية في سهل العبادلة بولاية بشار. والذي أدى إلى اتلاف الآلاف من الأشجار المثمرة والنخيل، أشار الوزير إلى أن الاجتماعات المنعقدة لا سيما مع السلطات المحلية والمتدخلين المعنيين. بغرض إعادة تهيئة هذا المحيط خلصت إلى ضرورة الإسراع في توفير مياه السقي عن طريق حفر آبار عميقة على عمق 230م إلى 300م، في منطقة منونات ك”حل أولي”.

كما تم خلال 2022، تنصيب لجنة وزارية مشتركة مكلفة بدراسة وضعية موارد الري في هذا السهل. تعمل حاليا على إيجاد الحلول المناسبة لتأمين تزويد هذا المحيط بالمياه. من خلال حفر الآبار أوعن طريق التحويلات الكبرى وذلك بهدف تلبية كل الإحتياجات من مياه السقي والمحافظة على المساحات الزراعية وتوسيعها.

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