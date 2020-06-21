وزير الفلاحة.. رغم الظروف الصعبة تم توفير كل حاجيات المواطنين الغذائية

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري ان رغم الظروف الصعبة، تم توفير كل الحاجيات الغذائية للمواطنين “بفضل جهود كل الفلاحين والمربين والمؤطرين الذين تجندوا وحافظوا وواصلوا وتيرة الانتاج”.

وذكر الوزير في سياق مواجهة الأوضاع الراهنة، اهم الاجراءات التي اتخذتها الدولة لتزويد السوق بالمنتجات الفلاحية، لا سيما المواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا التدابير المتخذة في إطار مواجهة الفيرو

وتتمثل في إنشاء خلية أزمة لدى الوزارة الأولى، والتي تضم عدة قطاعات وزارية ، من بينها قطاع الفلاحة ، حيث أنه تم السماح للفلاحين بالتنقل من منطقة إلى أخرى لمزاولة نشاطاتهم العادية، وضمان ديمومة الإنتاج الفلاحي وتسهيل توزيع المعدات ومستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وغيرها.

كما تم إنشاء خلية متابعة على مستوى وزارة الفلاحة، لتنسيق العمل الميداني وتأطير كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مع كل الفاعلين في الميدان، منهم الإطارات و الفلاحين والمربين والجمعيات المهنية والغرف الفلاحية وكذا الدواوين والمجمعات التابعة للقطاع (الحبوب، الحليب، الخضر والفواكه واللحوم)

وعبر عماري عن تضامن الجزائر الشامل والمستمر مع كل الدول العربية لتجاوز الفترة الصعبة و غير المعهودة التي تمر بها سائر دول العالم في مجابهة فيروس كورونا حيث واعتبر أن الجائحة و الأزمة الصحية، تستوجب أخذ قرارات سياسية “حاسمة” وتدخلات “هامة” وذلك لتخفيف اثار الوضعية الراهنة.