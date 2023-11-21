وزير الفلاحة: رفع الإحتياطي الإستراتيجي من الحبوب إلى 9 مليون طن

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أنه تم إطلاق برنامج لتوسيع تخزين طاقة الحبوب لرفع الإحتياطي الإستراتيجي لـ9 مليون طن.

وأضاف وزير الفلاحة خلال كلمة له خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2024 بالمجلس الشعبي الوطني، أن تخزين الحبوب سيسمح باقتصاد 450 مليون دولار امريكي وهو ما يتعلق بالسيادة الحقيقية. مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة يشكل أهم الركائز الحالية والمستقبلية للتنمية الشاملة ومصدرا أساسيا للأمن الغذائي. مضيفا أن الرئيس جعل من الفلاحة خيارا إستراتيجيا لما لها من مقومات تمكن الإعتماد عليها قاطرة ومحرك للنمو الإقتصادي

وأوضح الوزير، أنه تم إعادة النظر في الترسانة التشريعية والقانونية للقطاع. من خلال إصدار 57 نصا قانونيا من شأنه تسهيل الاستثمار. كما تم تسهيل انشاء التعاونيات الفلاحية. ودعم المواد الرئيسية ورفع شراء الحبوب لدى الفلاحين والأسمدة وحصة المربين من مادة الشعير.

كما عملت الحكومة على تطهير العقار الفلاحي واسترجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة وإدخال 113 ألف هكتار ضمن محفظة ديوان تطوير الزراعات بالاراضي الصحراوية في الجنوب. وتوزيع محفظة عقارية بلغت 460 ألف هكتار منذ تفعيل الديوان. وخلال شهر نوفمبر تم منح 164 هكتار في ولاية الجنوب.

كما أضاف وزير الفلاحة، أنه تم ربط 38 ألف مستثمرة بالكهرباء على مسافة 17400 كلم. واطلاق منصة رقمية للعقار الفلاحي، ورقمنة متابعة المخزونات الإستراتيجية للحبوب. حيث يعكف القطاع على الإطلاق الفعلي لإحصاء العام للفلاحة. أين تم تنصيب اللجنة الوطنية متعددة القطاعات مهم للإقتصاد لتحيين البيانات ومعلومات القطاع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور