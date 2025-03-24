وزير الفلاحة: رفع قدرات تخزين الحبوب إلى 9 ملايين طن خلال سنتين

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري يوسف شرفة، أن قدرات تخزين الحبوب وطنيا سترتفع من 4 ملايين طن إلى 9 ملايين طن في غضون السنتين القادمتين.

وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقد بولاية بومرداس، أن قدرات التخزين لمادة الحبوب لا تكفي حاليا متطلبات الإستهلاك الوطني. لذلك و تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية سيتم رفع هذه القدرات من 4 ملايين طن حاليا إلى 9 ملايين طن. في غضون السنتين القادمتين أي بزيادة 5 ملايين طن”.

كما أشار الوزير، إلى أن القطاع سيشرع قريبا في إنجاز 30 صومعة ذات الحجم الكبير. و 16 أخرى ذات الحجم المتوسط و 352 مركز جواري لتخزين الحبوب عبر الوطن. بسعة 50 ألف قنطار لكل مركز. حيث تهدف هذه المشاريع الحيوية إلى تحقيق الإكتفاء و الأمن الغذائي و مواكبة متطلبات الإستهلاك الداخلي.من هذه المواد وكذا وضع حد لإستيراد مادتي القمح و الشعير تدريجيا. ثم التوقف بعد ذلك عن استيراد مادة القمح اللين.

وكان الوزير قد أشرف على وضع حجر الأساس لإنطلاق أشغال إنجاز صومعة جهوية لتخزين الحبوب بسعة واحد مليون قنطار. و بكلفة تزيد عن 8 مليارات دج ببلدية سي مصطفي.