وزير الفلاحة: سنستورد كميات ضخمة من اللحوم من البرازيل والأرجنتين.. والسودان قيد التفاوض

ستسلم الجزائر أولى كميات اللحوم الحمراء من الخارج تحسبا لشهر رمضان بعد خمسة وعشرين يوما من الآن على الأكثر.

وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، اليوم الاثنين في تصريح حصري خص به “النهار أونلاين”، عن توقيعهم لعدة عقود مع متعاملين أجانب يمثلون البرازيل والأرجنتين وبعض دول الشرق الأوسط من أجل استبراد كميات معتبرة من اللحوم الحمراء تحسبا لشهر رمضان الفضيل وللفترة التي تليه، نظير الاسعار الزهيدة.

مشيرا هنا إلى ارسال وفد إلى دولة السودان من أجل التفاوض حول الأسعار والكميات المرغوب في استيرادها قبل التوقيع على العقود.

وعن تحديد تاريخ الخامس عشر من شهر جانفي الجاري، لشروع الشركة الجزائرية للحوم الحمراء ” الفيار”، في مباشرة عملية الاستيراد رد الوزير قائلا: “حددنا هذا التاريخ فقط من أجل العمل على استقرار السوق”.

ولدى مداخلته بمناسبة انعقاد الحلسات الوطنية للنسيج والجلود، أعلم الوزيرعن ذبح خمسة مليون رأس من الثروة الحيوانية سنويا من أبقار ورؤوس اغنام وغيرها واربعة ملاين خلال عبد الاضحى.

داعيا المتعاملين هناخالى التكتل من أجل وضع جهاز يتكفل باستغلال الجلود والصوف بغية تخفيض فاتورة الواردات.