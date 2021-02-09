وزير الفلاحة: سنعمل على مرافقة مُربي المواشي للحفاظ على الثروة الحيوانية

عقد وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، لقاء مع ممثلي المربين والموالين، خصص لدراسة الأوضاع التي يواجهها مربوا المواشي.

وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير، أن أسعار المواد الأولية الموجهة لصناعة الأعلاف تشهد إلتهابا غير مسبوق إضافة إلى نقص الأمطار.

وأضاف الوزير، أنه بالرغم من هذه الظروف الصعبة والإستثنائية إلا أن السلطات العمومية ستعمل على مرافقة المربين للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح حمداني، أن الشغل الشاغل حاليا هو تنظيم عملية توزيع الأعلاف وإيصالها للموال بتجنيذ كل الوسائل الممكنة.

وكشف، أن أولى التدابير المتخذة هو وضع نظام خاص بتوزيع مادة النخالة المستخلصة من تحويل القمح المدعم لفائدة كل المواشي.

كما قامت الوزارة، باتخاذ إجراءات إضافية لتوفير علف بديل بأسعار مدروسة.

وأضاف الوزير، أنه تم تنصيب لجان على المستوى المحلي والمركزي لمتابعة مدى تطبيق هذه الإجراءات ميدانيا.

من جهة أخرى تم تخصيص وحدات الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتعاونيات الحبوب لتزويد المربين بمادة النخالة والعلف المدعم.

وهذا لتفادي تنقل المربين غير المنخرطين في تعاونيات إلى المطاحن لاقتناء المادة.