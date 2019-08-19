وزير الفلاحة: “سنفتح تحقيقا في قضية إخضرار لحوم الأضاحي قريبا”

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عوماري، أن حالات إخضرار لحوم أضاحي العيد نادرة ومنفردة هذه السنة.

وأضاف الوزير خلال ترأسه لاجتماع خصص لتقييم التدابير المتخذة في إطار عيد الأضحى، أنه سيتم فتح تحقيق معمق في القضية.

وأشار عوماري إلى أن سبب إخضرار اللحوم راجع إلى عدم إحترام المعايير الصحية في عملية الذبح.

وأكد الوزير أن إخضرار لحوم أضاحي العيد تمثل نسبة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الأضاحي التي تم نحرها والمقدرة بحوالي 5 ملايين رأس.

من جهته دعا المسؤول الأول عن القطاع، إلى أهمية تنظيم دورات تكوينية والتأطير فيما يتعلق بعملية الذبح السليم للأضاحي.

بالإضافة إلى سلخ الأضاحي لتجنب حدوث مثل هذه الحالات مستقبلا.