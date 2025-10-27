وزير الفلاحة: سنُعيد للأرض مكانتها والفلاح كرامته وللمواطن سيادته الغذائية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين مهدي وليد، أن القطاع يراهن خلال الخمس سنوات المقبلة. على بلوغ إنتاج القمح بمعدل 40 قنطارا في الهكتار من خلال تعميم البذور المحسّنة.

وأضاف وزير الفلاحة خلال كلمة له بمناسبة انطلاق المؤتمر الوطني حول عصرنة القطاع الفلاحي، “إن طموحنا تحقيق الأمن الغذائي لجزائر 65 مليون نسمة و نريد أن نصبح مصدّرين للمنتجات الفلاحية”. مشيرا إلى أنه “سيتم وضع اللبنة الأولى للتحول النوعي لقطاعنا ونعيد للأرض مكانتها والفلاح كرامته وللمواطن سيادته الغذائية”.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور