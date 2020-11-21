وزير الفلاحة: سيتم تعويض جميع الفلاحين المتضررين من الحرائق الأخيرة

الوطني
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وزير الفلاحة: سيتم تعويض جميع الفلاحين المتضررين من الحرائق الأخيرة
بقلم فوزية.م

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم السبت، أنه “سيتم تعويض جميع الفلاحين المتضررين من الحرائق الأخيرة”.

وقال حمداني، على هامش إطلاق الحملة الوطنية للتشجير، أنه “سيتم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعويض كل الفلاحين والسكان المتضررين من الحرائق الأخيرة التي مست عددا من ولايات الوطن”.

وأكد وزير الفلاحة أنه “سيتم تطبيق القانون بصرامة على كل من تورط في العمليات الأخيرة التي استهدفت عدد من غابات الوطن”.

كما أضاف حمداني أنه “سيم اطلاق حملة تشجير وطنية واسعة كرد بالدرجة الأولى على من يريدون تدمير هذا الغطاء الغابي”.

مؤكدا في السياق ذاته أن “الحملة نظمت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وترمي الى اعادة تهيئة الفضاءات الغابية التي أتلفتها هذه الحرائق”.


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