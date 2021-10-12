وزير الفلاحة: على الولاة دعم المستثمرين في المجال الفلاحي

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، ولاة الجمهورية إلى ضرورة إسناد الدعم لكافة أوجه الإستثمار في المجال الفلاحي. لكونه محرك أساسي في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

وأضاف الوزير خلال إشرافه اليوم الثلاثاء، على لقاء حول الإستثمار الفلاحي. أنه على الولاة تسهيل الإمكانيات للحصول على المزايا التي منتحتها السلطات العمومية. لاسيما دعم الديوان لتنمية الصناعة الفلاحية في الأراضي الصحراوية. وتمكين حاملي المشاريع وكافة المتعاملين لتنفيذ المشاريع في احسن الظروف

وكشف أيضا، أنه للمستثمرين فرص هامة تمكنهم في المساهمة الفعلية في مختلف مجالات التنمية الفلاحية من خلال توفير كافة إمكانيات النمو والتطور وخلق الثروة.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp