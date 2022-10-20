وزير الفلاحة غاضب.. “تدخلت شخصيا من أجل حصول مستثمر على رخصة بإحدى الولايات”

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، كافة مدراء القطاع إلى ضرورة متابعة ملفات الإستثمار الفلاحي بأنفسهم. وتفادي البيروقراطية. من خلال مرافقة الفلاحين والعمل على دعمهم وإرشادهم.

وأشار وزير الفلاحة خلال إجتماعه مع مدراء القطاع وتعاونيات الحبوب لـ58 ولاية، أن مدراء المصالح الفلاحية ملزمون بمتابعة الملفات المودعة على مستواهم، وتفادي الجلوس في المكاتب طوال اليوم. داعيا إلى تتبع الملفات الإستثمارية شخصيا من قبل مدراء القطاع لتفادي التعطيل والبيروقراطية.

وكشف وزير الفلاحة، أنه تم وضع ملف لحفر الأبار والإستثمار على مستوى ولاية من ولايات الوطن غير أنه بقي حبيس الأدراج لمدة 4 أشهر إلى غاية تدخله شخصيا والتحدث مع الوالي من أجل منحه الرخصة بداية شهر أكتوبر الجاري.

كما ألّح على مدراء الفلاحة بضرورة مرافقة الفلاحين في الحصول على قرض بمواكبة بنك التنمية الريفية في تنفيذ المخطط الاستعجالي لتقديم التسهيلات وتمكينهم من تمويلات للأنشطة الفلاحية. مؤكدا أن الجزائر بحاجة ماسة وكبرى للحبوب التي تؤثر الملايير من الدينارات على خزينة الدولة.

كما شدّد المسؤول الأول على القطاع، على ضرورة حماية كرامة المواطن تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك بتلبية الاحتياجات العادية له. مؤكدا أن هناك وفرة في المواد الفلاحية والغذائية. غير أن إرتفاع الأسعار وانخفاضها بدون سابق إنذار لا مبرر له.

كما أعطى وزير الفلاحة مثالا عن البيروقراطية التي تعرض لها فلاح بإحدى الولايات. أين منع من دفع محصوله بحجة أنه لايمكن أن يدفع أكثر من 45 قنطار في الهكتار. متسائلا.. “والله ماعرفت كيفاش يخموا” على الرغم من أن الدولة أعطت تعليمات برفع الانتاج وتوسيع المساحات المسقية ورفع المردود.