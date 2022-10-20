قناة النهار وزير الفلاحة غاضب :” خدمة تعطيل الملفات حبسوها !!” بقلم قناة النهار نشر في 20 أكتوبر 2022 - 12:44 فلاحة شارك غرِّد أرسل 119 0 وزير الفلاحة غاضب :” خدمة تعطيل الملفات حبسوها !!” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/i7A7S اقرأ أيضا الوزير الأول : بلادنا إستعادت حركية النشاط الإقتصادي بعد التراجع الذي شهدته سنة 2020 قناة النهار 03 أكتوبر مستغانم : عمي عبدالله .. متقاعد سبعيني وهب بقي وقته لتزيين حديقة عين تادلس قناة النهار 14 أكتوبر دلال خير: شاب تعرض لحادث سقوط قلب حياته رأسا على عقب.. يطلب من المحسنين مساعدته في العلاج قناة النهار 07 أكتوبر جمعية جزائر الخير بقسنطينة تكرم المخترع الجزائري عادل دغداق قناة النهار 09 أكتوبر مشاهد صادمة لتنقل التلاميذ لمدارسهم بحي مرماد في غرداية قناة النهار 12 أكتوبر الشيخ النوي: وزير السكن طارق لعريبي راجل خدام بشهادة رئيس الجمهورية قناة النهار 29 سبتمبر دلال خير: فيروس خطير يفتك برجل خالد ويناشد السلطات وذوي القلوب الرحيمة مساعدته قبل فوات الأوان قناة النهار 14 أكتوبر فاسألوا : البر حسن الخلق قناة النهار 11 أكتوبر جـ رائم المضاربة تصنف ضمن الجـ ـرائم الإرهـ ـابية والجهات القضائية بالمرصاد قناة النهار 08 أكتوبر "حفيظة بريكي :" أنا محمد رمضان تاع الجزائر قناة النهار 14 أكتوبر