وزير الفلاحة: غلق أسواق المواشي للإنطلاق في إحصاء الثروة الحيوانية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، عن غلق أسواق المواشي في الأيام المقبلة للانطلاق في عمليات إحصاء الثروة الحيوانية.

وجاء تصريح وزير الفلاحة خلال رده على أعضاء المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية.

وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قد كشفت سابقا عن إطلاق تقنية رقمية جديدة تعتمد على تثبيت شرائح بأذن الماشية.

وأفادت وزارة الفلاحة، أن العملية تستعمل لأول مرة في الجزائر، وانطلقت الخميس الفارط، 3 نوفمبر 2022، من ولاية تيارت. حيث سيتم العمل بتقنية رقمية جديدة، تعتمد على شرائح تثبت بأذن الماشية هذه الطريقة تسمح بتتبع وتسيير المواشي من خلال تحديد هوية الماشية إلكترونيا وفق قاعدة معلومات.

كما تسمح التقنية بإحصاء يومي ودقيق لعدد رؤوس المواشي. وتتبع موقع المواشي جغرافيا. بالإضافة كذلك إلى المحافظة على سلالات المواشي.

وأضافت وزارة الفلاحة، أن التقنية إنطلقت في مزرعة سي نايل تحت إشراف الجزائرية للحوم الحمراء “alviar”.