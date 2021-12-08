وزير الفلاحة: فتح المجال لإستيراد الأبقار الحلوب بداية من جانفي

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، عن فتح مجال إستيراد الأبقار الحلوب من الخارج في بداية من شهر جانفي المقبل.

وقال وزير الفلاحة خلال لقاء جمعه بممثلي مختلف الجمعيات الفلاحية ورؤساء المجالس المهنية المشتركة المحلية لمختلف الشعب الفلاحية وعدد من المستثمرين بالقطاع الفلاحي بولاية البيض. بأن عملية إستيراد الأبقار الحلوب من طرف متعاملين في المجال ستخضع لشروط محددة ودقيقة تراعى فيها جودة ونوعية الأبقار المستودة.

وأكد وزير الفلاحة، على ضرورة تطوير شعبة تربية الأبقار الحلوب وتشجيع ومرافقة المربين لتوفير المادة الإستهلاكية. وتدعيم الملبنات بالحليب الطازج و كذا التقليل من فاتورة إستيراد مسحوق الحليب من الخارج.

كما دعا الوزير في ذات السياق، الشباب إلى اقتحام مجال الإستثمار الفلاحي الإستراتيجي الواعد والإستفادة من مختلف أشكال الدعم والمرافقة المقدمة من طرف الدولة. و إنشاء تعاونيات فلاحية في هذا المجال والمجالات الفلاحية الأخرى.

وفي رده على انشغالات الموالين والمربيين خاصة ما تعلق بتوفير أغذية المواشي التي تعرف أسعارها ارتفاعا ملحوظا في الأسواق الموازية. أكد الوزير أن دائرته الوزارية تولي إهتماما بالغا لتوفير أغذية الأنعام لاسيما من خلال توزيع مادة الشعير والنخالة في إطار جهاز خاص. وتسعى عبر آليات التشاور بين كل الأطراف إلى توفير هذه المواد الهامة والأساسية في التربية الحيوانية.

وأكد الوزير، أنه سيتم إتخاذ الإجراءات الكفيلة في تغيير طريقة تسويق مادة النخالة التي يقدر سعرها في المطاحن بـ 1800دج. فيما يتجاوز سعرها في الأسواق الموازية 5000 دج. في إطار تنظيم تسويق العلف لفائدة المربين والموالين.

وأضاف وزير الفلاحة، أن دعم الدولة للموالين و المربين يكون كذلك من خلال المرافقة الصحية لقطعان الماشية عن طريق التكفل بحملات التلقيح. كما سيتم العمل على بعث مشاريع متعلقة بالمحافظة السامية لتطوير السهوب. من خلال إحياء المناطق السهبية والمحميات المخصصة لتربية المواشي. و تطوير الغطاء النباتي بها وإقامة نقاط لشرب المواشي.

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