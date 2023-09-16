وزير الفلاحة في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران

يشرع وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم السبت، في زيارة عمل وتفقد لقطاعه. بولاية وهران أين سيشرف على افتتاح موسم الصيد البري 2023-2024 بالولاية.

وحط الوزير رحاله رفقة الوفد المرافق له بولاية وهران صبيحة اليوم، أين كان والي والولاية سعيد سعيود رفقة السلطات المحلية في استقباله.

وجرى الإستقبال بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي بالنيابة، نواب البرلمان بغرفتيه، أعضاء اللجنة الأمنية . ممثلي المجلس الاعلى للشباب ، محافظ الغابات لولاية وهران ، مديرة الفلاحة ،اطارات الولاية .