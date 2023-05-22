وزير الفلاحة: قيمة الإنتاج الفلاحي بلغت 35 مليار دولار هذه السنة

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أن الجزائر تسعى إلى تطوير الفلاحة وعصرنتها وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار وزير الفلاحة، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ21 بللمعرض الدولي للزراعة وتربية المواشي، أن القطاع الفلاحي يشهد في الجزائر ديناميكية كبيرة نظرا للمكانة التي يحتلها في الاقتصاد الوطني. كما يعتبر قطاعا رئيسيا للأمن الغذائي.

وأضاف وزير الفلاحة، أن القطاع الفلاحي يساهم بـ 14.7 في الناتج الوطني الخام. ويمثل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة بما يعادل 2.7 مليون عامل. كما أن قيمة الإنتاج الفلاحي لسنة 2022 قدرت بأكثر من 4500 مليار دج ويساوي 35 مليار دولار هذه السنة.

وأوضح الوزير في ذات السياق، أن قدرات الانتاج لسنة 2023 قدرها أكثر من 38 بالمائة وتغطية الاحتياجات الانتاج الوطني اكثر من 75 بالمائة. حيث يعكف القطاع على تجسيد استراتيجيات تهدف إلى رفع الإنتاج لا سيما في الزراعات الاستراتيجية كالحبوب والبقوليات واللحوم والزراعات الصناعية والسكر لتلبية الإحتياجات وتقليص الواردات وتنوع مداخيل البلاد

وكشف وزير الفلاحة، أن الإستراتيجة ترتكز على إعادة بعث الإستثمار الفلاحي عبر عدة أنظمة في اطار ديوان الزراعة في الأراضي الصحراوي. موجه لترقية الصناعات الإستراتيجية مثل الحبوب والنباتات الزيتية. كما وضعت الوزارة أنظمة رقمية مبتكرة لتسهيل عملية الانخراط في مختلف البرامج بكل شفافية لتفادي البيروقراطية والحصول على العقار الفلاحي.

كما أشار وزير الفلاحة، إلى أنه سيتم إنطلاق الإحصاء العام الفلاحي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. لتطوير وعصرنة الفلاحة في ظل التغيرات التي يشهدها العالم الزراعي.

وأوضح وزير الفلاحة، بشأن الصالون أنه يعتبر سانحة للدول القارة لتبادل الخبرات وتعزيز المبادلات التجارية في اطار التبادل “جنوب -جنوب”. حيث تواصل الجزائر جهودها لترقية الإقتصاد وتشييد منشآت قاعدية على غرار إنجاز الطريق السريع العابر للصحراء الرابط بين 6 دول.

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