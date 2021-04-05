وزير الفلاحة: كل التدابير تم اتخاذها تحضيرا لشهر رمضان

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أنه تم إتخاذ كل التدابير اللازمة تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك.

وخلال نزوله ضيفا على قناة النهار قال الوزير انه تم التحضير لشهر رمضان المبارك كما يجب وهذا التدابير التي تم إتخادها

وقال الوزير انه تم إتخاذ تدابير فيما يخص التخرين هذه المواد حتى لا يقع إختلال في السوق كما وقع مادة البطاطا الأسابيع الماضية.

وأردف الوزير هذا حتى لا يتعرض الفلاح للخسارة والمواطن يستهلك المواد بأسعار معقولة وفي متناوله.

وواصل الوزير انه تم وضع أكثر 300 نقطة بيع على مستوى الدواويت التابعة لوزارة الفلاحة.

وقال الوزير انه أسدى تعليمات بأن يكون هناك بيع من المنتج للمستهلك على بعض المستثنرات الفلاحية.

وتابع الوزير سيتم إطلاق بوابة إلكترونية تسهل من خلاله التواصل بين الفلاح والمستهلك مباشرة.