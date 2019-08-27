وزير الفلاحة: ” لاداعي لاستيراد الشعير هذه السنة”

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، أن موسم الحصاد هذه السنة جيد من حيث المحاصيل خصوصا مادة الشعير.

وقال على هامش توقيع إتفاقيتين بمقر الوزارة، أنه تم تسجيل وفرة كبيرة من منتوج الشعير خاصة في الولايات الشرقية.

وأكد الوزير أنه سيسمح بتموين السوق الوطنية بهذه المحاصيل بكل أريحية، مستبعدا إستيراد هذه المادة خلال السنة الحالية.

أما بخصوص القمح الصلب أضاف أنه سجل وفرة في السنوات الأخيرة، ما سيجنب البلاد من إستيراد الكميات المعهودة.

أما بخصوص القمح اللين قال عماري، إن الطلب على مادة الطحين “الفرينة” في السوق كبيرا جدا نظرا للإستهلاك المرتفع للخبز.

وأضاف أن مادة الطحين المادة الأساسية الأولى المشتقة من القمح اللين فإنه سيتم إتخاذ إجراءات إضافية مع بداية موسم البذر.

وأكد عماري أنه سيتم تعزيز إنتاج هذا المحصول والتقليص من إستيراده في إطار سياسة الحكومة لعقلنة الواردات وتحقيق الأمن الغذائي.