وزير الفلاحة: لا يمكن أبدا أن نبني اقتصادا قويا بثقافة “ولي غدوة”

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، أن دور الإدارة في قطاع الفلاحة هو إيجاد حلول وليس البحث عن مبررات، مضيفا أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي بثقافة “ولي غدوة”.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، أكد وزير وزير الفلاحة أن دور الإدارة، لا سيما في قطاع الفلاحة. هو إيجاد حلول للمواطن، وليس البحث عن مبررات، مشيرا أن البيروقراطيين يتقنون جيدًا مهارة “التحجّج”.

كما أبرز ياسين وليد، أنه من بين أولويات قطاع الفلاحة اليوم هو التقليل من ثقل الإدارة على الفلاحين. من خلال جملة من الإجراءات والتي تتمثل في تبسيط الإجراءات الإدارية وإلغاء غير الضروري منها. رقمنة جميع المسارات الإدارية، تحديد آجال واضحة لدراسة الملفات. اعتماد مؤشرات أداء رئيسية (KPI) لكل المسؤولين على المستوى المحلي ومنح فرص أكبر للكفاءات الشابة.

هذا وقال الوزير أن “الفلاحة تساهم اليوم بـ 15٪ من الناتج الداخلي الخام (GDP)، وأي عرقلة لمصالح الفلاحين هي إضرار مباشر بالاقتصاد الوطني”.

