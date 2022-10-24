وزير الفلاحة: لجان لمراقبة أسعار البيض بداية من الأسبوع المقبل

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أن ولاية عين الدفلى تحتل المرتبة الثانية في الانتاج الفلاحي بصفة عامة. مشيرا إلى أنه تم إتخاذ إجراءات للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار البيض.

وأضاف وزير الفلاحة خلال زيارته إلى ولاية عين الدفلى اليوم الإثنين، أن مخزون ولاية عين الدفلى من البطاطا ساهم بصفة كبيرة في ضبط أسعارها. وإلا كانت ستصل إلى سعر 200 دج للكيلوغرام الواحد.

وأضاف وزير الفلاحة في سياق مغاير، أنه تم إتخاذ كل الإجراءات بالتنسيق مع المصالح الفلاحية للوقوف على أسباب إرتفاع أسعار البيض سواء عند المربي أو التاجر. مشيرا إلى أنه وخلال الأسبوع القادم ستنطلق لجان لمراقبة الأسعار.

أما بالنسبة للطماطم الصناعية، فأشار الوزير إلى أن السوق الإفريقي و الأوروبي متعطش لهذا المنتوج. و نحن حققنا الاكتفاء الذاتي لهذا المنتوج و اكثر. داعيا إلى إنشاء مصنع لتحويل هاته المادة بولاية عين الدفلى.

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كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد حفيظ هني، أن المؤشرات الإقتصادية للقطاع مكنت الوزارة من رفع التحدي لتغطية الإحتياجات الوطنية أكثر من 75 بالمائة للإنتاج الفلاحي. وقال وزير الفلاحة خلال ترأسه لاجتماع مع مدراء المصالح الفلاحية وتعاونيات الحبوب لـ58 ولاية. للوقوف على آخر التحضير لحملة الحرث والبذر خلال موسم 2022/2023. والتي تهدف إلى الزيادة في إنتاج الحبوب والتقليص من الإستيراد. خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية التي أثرت على نظام التموين للسوق العالمية. وأوضح الوزير في ذات السياق، أن القطاع إستفاد من عدة إجراءات وتدابير من خلال رفع أسعار شراء الحبوب من الفلاحين بارتفاع قدر بـ 35 بالمائة. بالإضافة كذلك إلى تعزيز أسطول النقل. وفي ظل إرتفاع أسعار الأسمدة قرّرت الحكومة رفع التحديات ورفع نسبة دعم الأسمدة بـ 50 بالمائة استجابة لمتطلبات الفلاحين. حيث أن هذه العوامل ستعمل على تحفيز الفلاحين. من خلال رفع الانتاج وتحديث آلة الانتاج الفلاحي.ناهيك عن إدخال أساليب عصرية والمساهمة في الإستهلاك الوطني ومواكبة تحديات الأمن الغذائي الراهن.

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