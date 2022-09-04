وزير الفلاحة لـ “النهار”: “الإنتاج الوطني للحبوب فاق 22 مليون قنطار”

بلغ حجم الإنتاج الوطني من الحبوب لموسم الحصاد الأخير، أزيد من عشرين مليون قنطار، تم تجميعها عبر تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، مسجلا بذلك ارتفاعا كبيرا مقارنة بالموسم الذي سبقه.

وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، في تصريح خصّ به “النهار”، إن كميات الحبوب المجمعة لموسم حصاد 2022 / 2023 فاقت اثنان وعشرين مليون قنطار، وهو رقم لا بأس به مقارنة بموسم الحصاد الذي سبقه، والذي قدِرت فيه الكميات المجمعة بثلاثة عشر مليون قنطار، مشيرا إلى أن حملة الحرث والبذر ستنطلق في أحسن الظروف من أجل تحقيق موسم حصاد جيد العام المقبل.

ويأتي نجاح موسم الحصاد بعد توكيل الحكومة مهمة الإشراف على مسار تنقل الحبوب من المنتج إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومديريات التجارة.

وبالرغم من ارتفاع حجم الإنتاج الوطني للحبوب لهذه السنة، إلا أن الجزائر تستعد لاستيراد ١٠٥ ألف طن من القمح اللين من ثلاث دول، وهي روسيا وفرنسا وألمانيا، سيتم استلامها شهر أكتوبر المقبل عبر ميناءي تنس ومستغانم.

وكان رئيس الجمهورية قد أمر بالرفع من القدرات الوطنية لتخزين الحبوب، كما أمر باستعمال طائرات “الدرون” من أجل تحديد المساحات المزروعة بهذا المنتوج الاستراتيجي.