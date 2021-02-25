وزير الفلاحة: متابعة يومية وميدانية لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أنه منذ 6 أشهر أعطينا تعليمات من أجل إحصاء المستثمرات الفلاحية.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحافية، على هامش لقائه بإطارات القطاع، لتقييم ورقة طريق القطاع2024/2020.

وأشار حمداني، إلى أنه منذ 6 أشهر تم وضع هدف واحد ومنهج واحد للذهاب نحو إحصاء المستثمرات الفلاحية.

وأضاف في ذات السياق، أنه تم الإتفاق على جعل هذه السنة لتكون الإنطلاقة في الإستثمار المهيكل

كما شدّد الوزير على ضرورة إزالة القيود والبيروقراطية على مستوى الادارات، مضيفا أنه ستكون هناك متابعة يومية ميدانية فيما يخص الاستثمار او الربط بشبكة الكهرباء للمستثمرات الفلاحية.