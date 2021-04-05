وزير الفلاحة: مجمع “سيفيتال” مستعد للإستثمار في الزراعات الإستراتيجية ومصانع التحويل بالجنوب

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني ان مجمع “سيفيتال” مستعد للاستثمار في الزراعات الإستراتيجية ومصانع التحويل بالجنوب.

وفي حوار خص به قناة النهار قال الوزير ان هناك ازيد من 25 مشروع تم تسجيله على مستوى البوابة الإلكترونية.

وأضاف الموزير أن المستثنرين إرتاحوا بوجود هذه البوابة وكذا من خلال فتح الشباك الموحد لتسهيل الإجراءات الإدارية

وفي ذات السياق تأسف الوزير على نفور المستثمرين في مجال الفلاحي في النوب بسبب ظاهرة البيروقراطية.

وواصل الوزير أنه تكلم مع عدد من المستثمرين راغبين في الإستثمار في مادة الذرة بشرط تواجد الشباك وحد والثقة ونزع البيروقراطية.

وأوضح الوزير أن المشاريع المسجلة في الديوان تخص كل من مادة الذرة، والحبوب وكذامادة الكولزا التي تستعمل لصناعة ازيت المائدة.

ولتسهيل عمليات الإستثمار في الجنوب قال الوزير انه بإمكان المستثمر أن يطلب قرض لإنجاز شبكة كهرباء.

وأشار الوزير إلى إمكانية توجه قطاعه للإستثمار في مناطق صناعية خاصة بالمؤسسات الناشطة في الصناعات التحويلية.

وهذا من خلال إنشاء مناطق نشاطات قرب الأقطاب الفلاحية.