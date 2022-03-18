وزير الفلاحة: مخزون القمح يكفي بتموين السوق إلى غاية أوت المقبل

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أن إستراتيجية القطاع سمحت بالحصول على العديد من المكتسبات. منها تحسين محصول الحبوب والقمح الذي بلغ 27 مليون قنطار خلال 2021. مقابل 9 مليون قنطار خلال 2000.

وأشار وزير الفلاحة خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى دور الوزارة والدواوين التابعة لها في تنظيم السوق وضبطها، في ظل غلاء أسعار المواد واسعة الإستهلاك، خاصة وأنها تساهم في الحفاظ على وفرة الإنتاج وتزويد السوق وضبطها في حال إرتفاع أسعار المواد الغذائية أو ندرتها.

وقال الوزير أن الديوان الوطني قام مؤخرا بتزويد السوق بالبقوليات الجافة بسعر مرجعي “100دج بالنسبة للعدس و 120دج بالنسبة للحمص”. بعدما عرفت هذه المواد إرتفاع أسعارها في السوق الوطنية والدولية.

كما أشار إلى مهام الديوان التي تتمثل في تنفيذ برامج الاستيراد و تكوين المخزون الاستراتيجي من الحبوب. حيث قام مؤخرا في ظل الأزمة التي تعرفها الساحة الدولية والوضع في أوكرانيا، بتكوين مخزون القمح الذي يكفي بتموين السوق إلى غاية شهر أوت 2022.

وبالنسبة للبطاطا فأكد وزير الفلاحة، أن الديوان الوطني للخضر والفواكه شرع في إخراج المخزون المقدر بـ 15الف طن. وتوزيعها عبر 38 نقطة بيع تابعة للدواوين بسعر 60دج. في انتظار دخول الإنتاج الموسمي نهاية مارس الجاري.

ونوّه الوزير بسياسة الدولة لدعم هذا القطاع الإستراتيجي من أجل تحسين العرض المستمر للمنتجات. لا سيما المحاصيل الإستراتيجية وتقليص حجم الواردات وتنويع المنتجات من أجل تعزيز الأمن الغذائي.

كما أوضح أن هذه الاستراتيجية سمحت للقطاع الفلاحي بالحصول على العديد من المكتسبات. منها تحسين محصول الحبوب الذي بلغ 27 مليون قنطار خلال 2021 مقابل 9 مليون قنطار سنة 2000. إلى جانب إنتاج البطاطا الذي تجاوز 43 مليون قنطار خلال العام المنصرم مقابل 12 مليون قنطار في سنة 2000.