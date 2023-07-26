وزير الفلاحة :مراقبة مناطق الغابات ووضع مخطط للنجدة وللطوارئ

قام أمس عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيبازة رفقة الأمينة العامة والوالية بالنيابة و بحضور المدير العام للغابات.

وتوجه وزير الفلاحة في بداية الزيارة إلى مقر محافظة الغابات للولاية، أين قدّم محافظ الغابات عرض شامل حول مخطط مكافحة حرائق الغابات. وكذا اللجنة العملياتية المكلفة بمكافحة حرائق الغابات والإمكانيات والوسائل البشرية والمادية المسخرة من طرف وزارة الفلاحة.

وتفقد وزير الفلاحة، الرتل المتنقل التابع لإقليم الغابات والذي تم تنصيبه بمنطقة سيدي موس بلدية الناظور. كما أسدى الوزير عدة تعليمات فيما يخص الإجراءات الوقائية لمكافحة حرائق الغابات و التي تتمثل في ضرورة المراقبة الدائمة للمناطق الغابية “دوريات 24 ساعة ولا سيما في عطلات نهاية الأسبوع”. بالإضافة كذلك إلى وضع مخطط للنجدة وللطوارئ أو الإخلاء معروض للعامة في حالة الضرورة. ناهيك عن تسليط الضوء على مراقبة مناطق الغابات المحظور دخولها لأسباب أمنية. وتنظيم خطة مكافحة الحرائق على مستوى عال للغاية بالتنسيق الكامل لجميع المصالح المخولة. “الحماية المدنية، ومحافظات الغابات، والمصالح الأمنية، والمنتخبون والمجتمع المدني.