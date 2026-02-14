وزير الفلاحة: مشاركة شعبية غير مسبوقة طبعت انطلاق عملية التشجير الكبرى

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن انطلاق عملية التشجير الوطنية الكبرى من خلال غرس 5 ملايين شجرة في يوم واحد عبر كل ربوع الوطن، عرفت مشاركة شعبية غير مسبوقة.

وشهدت عملية التشجير الوطنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الفلاحة و المديرية العامة للغابات بالشراكة مع جمعية. الجزائر الخضراء، وصاحبها المتميز فؤاد معلى، مشاركة هيئات مدنية وعسكرية، جمعيات، عائلات، شباب أطفال.

وأكد الوزير أن تجند كل أطياف المجتمع الجزائري، صغارًا وكبارًا، في مشهد وطني مميز يؤكد أن الشعب الجزائري. حين يتوحد، قادر على رفع أكبر التحديات وتحقيق الأهداف الطموحة.

مشيرا أن المديرية العامة للغابات وفرت اليوم خمسة ملايين وثلاثمائة ألف شتلة، بدعم ومساهمة العديد من المؤسسات. العمومية والخاصة، لإنجاح هذا الحدث الوطني الاستثنائي، الذي يشكل خطوة جديدة نحو جزائر أكثر خضرة واستدامة.

