وزير الفلاحة من البيض: سيتم ربط مايقارب 1695 مستثمرة فلاحية بالكهرباء الفلاحية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني أنه سيتم التكفل بربط مايقارب 1695 مستثمرة فلاحية بالكهرباء الفلاحية في برنامج إضافي لولاية البيض.

وذلك بداية من شهر سبتمبر المقبل قصد تطوير القطاع الفلاحي بالولاية.

ويأتي هذا خلال زيارته لولاية البيض، أين أكد وزير الفلاحة أيضا أن قطاعه سيسعى إلى رفع قدرات التخزين من 40 مليون قنطار إلى 90 مليون قنطار خلال أواخر سنة 2024 بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما كشف هني أنه سيتم تموين بعض مؤسسات قطاع التعليم العالي، التربية الوطنية، الصحة وقطاع العدالة على مستوى الولاية باللحوم الحمراء من طرف المركب الجهوي لللحوم ببوقطب مايعطي دفع جديد لعمل المركب.

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