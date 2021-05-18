وزير الفلاحة: نجاح موسم الحصاد والدرس مرهون بنجاح عملية الجمع

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أن معيار نجاح موسم الحصاد والدرس هو نجاح عملية الجمع.

وجاء تصريح الوزير خلال ترأسه لقاء جهوي مع مسؤولي القطاع لولايات شرق البلاد والفاعلين في شعبة الحبوب.

وأضاف الوزير، أن القطاع ملتزم بإنجاح الموسم نظرا للمؤشرات العالمية التي تترقب إرتفاع أسعار المواد الأولية دوليا.

وكشف الوزير، أنه تم تخصيص رواق أخضر لإستقبال محصول الشعير.

ودعا حمداني كل الإطارات والفاعلين الخروج من مكاتبهم ومرافقة المنتجين والفلاحين في الميدان.

وكشغ عبد الحميد حمداني، أنه يجب تنظيم العمل الميداني والتنظيم الجيد لتفادي الطوابير المألوفة في مراكز الجمع التابعة لتعاونيات الحبوب

وأكد الوزير، أن كل المحاولات الرامية إلى الرجوع لإستيراد بذور البطاطا غير مجيدة، وسنواصل المعركة لأننا في الطريق الصحيح.