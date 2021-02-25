وزير الفلاحة: نحن بعيدون كل البعد عن الأهداف التي تم تسطيرها بسبب بعض المسؤولين

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أن البرنامج المسطر من قبل الوزارة هو أداة فعالة لتنويع الإقتصاد.

وأوضح الوزير في في لقاء تقييمي مع إطارات القطاع، أن ورقة الطريق 2024/2020 جاءت لإحداث قفزة نوعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف الوزير، أن الوزارة، تولي إهتماما بالغا لتنفيذ إهتماما ميدانيا لمتطلبات الفلاحين والشركاء.

وأوضح في ذات السياق، أنه منذ 7 أشهر وضعنا خارطة الطريق لبعض المحاور، التي لقيت تجاوبا خاصة فيما يخص السقي.

وكشف حمداني، أننا بعيدين كل البعد عن الاهداف التي تم تسطيرها، مضيفا أنه لايجب أن تكون الأهداف شعار فقط.

وقال أيضا أنه تم الوقوف في بعض الولايات على وجود فعلي للإطارات والمسؤولين من خلال مرافقة الفلاحين والموالين.

في حين تم ملاحظة غياب تام وكلي للإطارات والمسؤولين في بعض الولايات متحججين بجائحة كورونا.

وأوضح أن هناك بيروقراطية في القطاع من بعض المسؤولين وبعض الأطراف عارضت تطكبيق تعليمات الرئيس .