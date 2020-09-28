وزير الفلاحة: نحو مراجعة أسعار الحبوب وسياسة الدعم في كل الشُعب

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الإثنين، أنه “سيتم إعادة النظر في سياسة الدعم الموجه لمختلف الشعب “.

وقال حمداني، في تصريح للنهار، أن “كل برامج الدعم مهما كانت الشعب الموجه إليها، بما فيها شعبة الحليب، سيتم إعادة النظر فيها”.

وأضاف وزير الفلاحة أن “سياسة الدعم خطوة إيجابية لكن اليوم وجب سن نظرة إقتصادية محضة”.

وبخصوص ملف الحبوب، أكد وزير الفلاحة عن تسجيل إنخفاض في إنتاج حصاد الحبوب هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية.

وأشار حمداني “إنتاج حصاد الحبوب هذه السنة سيتراجع بحوالي 24 إلى 23 مليون قنطار مقارنة بالسنة الفارطة، أين تم تسجيل 27 مليون قنطار”.

كما تطرق وزير الفلاحة إلى دفتر الشروط الجديد الخاص بإستيراد الحبوب، وقال حمداني “دفتر شروط الخاص بإسيتراد الحبوب يهدف أساسا إلى وقف جميع ذهنيات الإحتكار”.

وأكد وزير الفلاحة أن “دفتر الشروط الخاص بهذه الشعبة ليس وليد الساعة، فقد كان محل دراسة على مستوى الديوان الوطني المهني للحبوب”.

وأوضح وزير الفلاحة أنه سيتم مراجعة أسعار الحبوب مستقبلا، وقال حمداني ” سيتم مراجعة اسعار الحبوب مستقبلا، سنحرص على تقديم نظرة جديدة لشعبة الحبوب وسيتم عرضها على الحكومة”.

واكد حمداني أن “ملف الحبوب ترتكز أساسا على 3 محاور أساسية هي الأسعار، التخزين، والأسمدة”.

وأعلن الوزير في سياق مغاير عن إطلاق الحكومة لعملية السقي التكميلي، وقال الوزير ان “العملية من شأنها ان تعطي دفعا قويا للإنتاج”.

كما كشف الوزير عن إطلاق الوزارة لقرض تعاضدي جديد قريبا ، وقال حمداني “هناك قرض تعاضدي ريفي جديد قيد الدراسة سيخصص لفائدة الفلاحين”.

وأكد الوزير ان القرض الجديد محل دراسة “مختصين في المجال للخروج بهيكل لتمويل فلاحين على أساس القرض التعاضدي الريفي”.

كما أكد في سياق متصل أنه “سيتم ايضا التطرق لدراسة ملف ذو وزن ثقيل في تنمية الفلاحية هو ملف التأمين “.