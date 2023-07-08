وزير الفلاحة: نسعى لتحقيق 1 مليون هكتار من حقول الحبوب بالجنوب بحلول 2025

قال وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، اليوم السبت، إن 350 مركز جواري على المستوى الوطني لتعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب. مضيفا “بسعة تتراوح بين 50 ألف و70 ألف قنطار”.

كما أشار وزير الفلاحة، إلى أن البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب يعتبر الأكبر من نوعه منذ الاستقلال. مضيفا أن “نهدف لتحقيق 1 مليون هكتار من حقول الحبوب بالجنوب بحلول سنة 2025″. تابعا ” نريد رفع قدرات تخزين الحبوب إلى 9 ملايين طن عبر الوطن”.

وأشرف وزير الفلاحة، على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز البرنامج الوطني لتعزيز قدرات التخزين في مجال الحبوب.