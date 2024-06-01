وزير الفلاحة: نعكف على توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الإستثمارية المدمجة

أكد وزير الفلاحة، يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن وزارة الفلاحة. تعكف على توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الإستثمارية المدمجة.

كما أشار وزير الفلاحة خلال انطلاق الملتقى الوطني حول آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية. أن ولاية النعامة تتوفر على مؤهلات طبيعية تجعلها وجهة للمستثمرين الراغبين في إطلاق مشاريع فلاحية.

وانطلقت هذا السبت بالنعامة, أشغال الملتقى الوطني حول آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية. المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, والذي يهدف إلى إبراز أهم المقومات والمؤهلات الفلاحية والاقتصادية التي تزخر بها الولاية.

وجرى انطلاق أشغال هذا الملتقى, المنظم من ولاية النعامة بإشراف كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. تحت شعار “ولاية النعامة آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية”. بحضور وزير القطاع يوسف شرفة, وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد. ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون, ووزير الري طه دربال, ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب.

كما يعرف الملتقى حضور ولاة تلمسان, وسعيدة, وسيدي بلعباس, والبيض, وبشار, وبني عباس. وتيميمون وأدرار, وكذا أعضاء من البرلمان بغرفتيه, والرؤساء. المدراء العامون والمدراء العامون لعدد من المؤسسات والهيئات العمومية. بالإضافة إلى منظمات أرباب العمل والفلاحين والمهنيين وجملة من المتعاملين الاقتصاديين.

ويهدف هذا الملتقى, إلى إبراز أهم المقومات والمؤهلات الفلاحية والاقتصادية التي تزخر بها ولاية النعامة. بالإضافة إلى الآفاق الواعدة للاستثمار الفلاحي في الزراعات الاستراتيجية واللحوم الحمراء. عن طريق تثمين سلالة “الدغمة”, حسب وثيقة وزعت على الصحفيين بالمناسبة.