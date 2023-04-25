وزير الفلاحة: هذا هو سعر “النخالة” و إجراءات ردعية للمضاربة

قال وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، اليوم خلال زيارته إلى تيارت أن سعر النخالة المقنن يصل سعره الى 1800 دينار للقنطار.

كما حذر الوزير من المضاربين الذين سيرفعون الأسعار إلى 2800 و3500 دينار للقنطار في إشارة منه إلى النخالة. ستباع بسعر 1800 دينار بنسبة 60 بالمائة فيما تبقى 40 بالمائة في يد بعض التجار الانتهازيين بما ان السوق مفتوح .

ومن أجل غلق المجال أمام المضاربة طالب الوزير من الفلاحين الحاملين لبطاقة فلاح بتقديم شكوى. لدى المصالح المعنية ومصالح الأمن في حال تم شراء المادة بأكثر من السعر المقنن.