قناة النهار وزير الفلاحة : هذه هي أسعار اللّحوم في رمضان بقلم قناة النهار نشر في 09 جانفي 2023 - 14:04 شارك غرِّد أرسل 448 0 وزير الفلاحة : هذه هي أسعار اللّحوم في رمضان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lgMQj اقرأ أيضا "عبد الله: "بابا نحا سباطو وعطاهولي باش نروح نقرا في العاصمة وكنت نبيع الاواني قناة النهار 04 جانفي ملعب نيلسون مانديلا في أبهى حلة قبيل إنطلاق الشان قناة النهار 04 جانفي زهرة: مشيت في عمري 25 سنة كانت يما تفتل في الطعام رحت ليها نمشي قناة النهار 21 ديسمبر تهاني عمال قناة النهار بمناسبة حلول السنة الجديدة قناة النهار 01 جانفي حريق مهول يلتهم 10 سيارات داخل مرٱب بـسيدي بلعباس قناة النهار 26 ديسمبر إستثمار: منال .. صاحبة أول تطبيق لدارسة بقايا ومخلفات تجارب النووي في الجزائر قناة النهار 04 جانفي في الحلوة والمرة: حب حقيقي وروح الدعابة.. هكذا هي قصة الزوجان رضا وسامية قناة النهار 26 ديسمبر الوزير الأول: حققنا مكاسب كبيرة في مجال الطفولة بضمان التمدرس الإلزامي و المجاني الذي قارب 99 % قناة النهار 19 ديسمبر عمر ركاش: الوكالة الجزائرية للترقية الاستثمار عرفت تراكمات والمهمة ستكون صعبة قناة النهار 21 ديسمبر محمود بلميلود: في سن 24 قدرت نحقق اهدافي دار وسيارة وزوجة ومازالني نخدم على دارنا قناة النهار 28 ديسمبر