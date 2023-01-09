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قناة النهار

وزير الفلاحة : هذه هي المساحة المؤهلة لإنتاج الحبوب بكل الأنواع

بقلم قناة النهار
وزير الفلاحة : هذه هي المساحة المؤهلة لإنتاج الحبوب بكل الأنواع
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وزير الفلاحة : هذه هي المساحة المؤهلة لإنتاج الحبوب بكل الأنواع

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