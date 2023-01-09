قناة النهار وزير الفلاحة : هذه هي المساحة المؤهلة لإنتاج الحبوب بكل الأنواع بقلم قناة النهار نشر في 09 جانفي 2023 - 12:27 شارك غرِّد أرسل 42 0 وزير الفلاحة : هذه هي المساحة المؤهلة لإنتاج الحبوب بكل الأنواع إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6tx9C اقرأ أيضا النهار Breakfast.. طمينة الغرس و مخ الشيخ ورخسيس الجوزي مرفوقين بعصير منعش 🍹مع الشاف جمال شابو 😋😋 قناة النهار 31 ديسمبر وزير السكن: عدل 3.. لن نكرر الأخطاء السابقة ! قناة النهار 19 ديسمبر وزير النقل : محطات القطار الجديدة تيسمسيلت-بوغزول-المسيلة مكسب كبيرلازم نتعاونو باش نحافظو عليهم قناة النهار 26 ديسمبر الشاب وحيد: الشاب عزالدين من أعمدة الفن الجزائري وحافظ على التراث قناة النهار 29 ديسمبر النهار ترندينغ: شوشع وبعبع يشعلان مواقع التواصل الإجتماعي في مباراة عنوانها "جبر الخواطر" قناة النهار 03 جانفي وزير الشباب و الرياضة : كل شيئ جاهز لإنطلاق الحدث القاري قناة النهار 05 جانفي توقيع إتفاقية بين المجمع العمومي للفندقة والشركة القطرية "رتاج" للفنادق والضيافة قناة النهار 02 جانفي النهار breakfast : تحضير البغرير مع الشاف أمينة قناة النهار 04 جانفي الممثلة نوال قدودو: باش تضحك الناس لازملك موهبة كبيرة وأنا نحب الأدوار المركبة قناة النهار 31 ديسمبر إستحداث شباك لإقتناء تذاكر إلكترونية بمحطة خروبة قناة النهار 05 جانفي