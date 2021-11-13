وزير الفلاحة هني: هدفنا تمويل السوق بالمنتجات الفلاحية بشكل كاف وواسع

أكد وزير الفلاحة الجديد عبدالحفيظ هني، اليوم السبت أن هدفه على رأس القطاع يتمثل في تمويل السوق بالمنتجات الفلاحية بشكل كاف وواسع.

وعلى هامش مراسم تسليم المهام بين الوزير المنتهية مهامه عبد الحميد حمداني ووزير الفلاحة الجديد عبد الحفيظ هني وصف هذا الأخير قطاع الفلاحة بالاستيراتيجي

الذي تعوّل عليه الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

كما شكر هني بالمناسبة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، على الثقة التي وضعها في شخصه لتولي قطاع الفلاحة الذي يعتبر -حسبه- من القطاعات ذات الأولوية في التطوير الاقتصادي والإجتماعي للبلاد.

وفي هذا السياق أكد الوزير هني سعيه للعمل جاهدا مع إطارات الوزارة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة الخاص في هذا القطاع،

من خلال رفع التحدي للأمن الغذائي وتقليض كل مايتعلق باستيراد المواد الغذائية وتحقيق منافذ للتصدير.

بالمقابل أكد وزير الفلاحة المنتهية مهامه عبد الحميد حمداني، أن مصالحه تمكنت في الآونة الأخيرة رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد على غرار كورونا و الجفاف من تحقيق جملة من المكاسب.

في هذا الشأن لاسيما ما تعلق بالاستثمار لا سيما إنشاء تنمية الزراعة في الصحراء، وبتعويض المتضررين من الحرائق ومباشرة الحملة الوطنية للتشجير عبر كافة ولايات الوطن.

كما شكر اطارات الوزارة التي عمل معها طيلة 30 سنة، مثمنا مجهودات الوزراء الذين مرو على هذا القطاع.

كما تمنى للوزير الجديد التوفيق والنجاح في مهانه على راس وزارة الفلاحة التي تعتبر المصدر الاساسي لتحقيق الامن الغذائي.

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