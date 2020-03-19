وزير الفلاحة ورئيس الغرفة الفلاحية للوادي يناقشان وضعية منتوج البطاطا في الوقت الراهن

إستقبل شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس الأربعاء، رئيس وأعضاء الغرفة الفلاحية لولاية الوادي.

وتم التطرق خلال هذا اللقاء لمناقشة موضوع إنتاج البطاطا، بحضور إطارات الوزارة الوصية.

وأكد حامد بكاري رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الوادي، على وفرة منتوج البطاطا بحيث أنّ عمليات جني هذه المادة متواصلة بصفة جد عادية وهذا منذ أول ديسمبر إلى غاية اليوم.

كما أشار حامد بكاري إلى أنّ الولاية تشهد إقبال حوالي 1.000 شاحنة يوميًا لنقل هذا المنتوج إلى أسواق الجملة.

وأضاف بكاري أنّ الطلب على هذه المادة في تزايد مستمر خلال الأيام الأخيرة حيث قفز معدل جني البطاطا في الحقول من 8.000 طن الى 10.000 طن يوميًا حاليًا مما سيدعم الوفرة في الإسواق.

وأوضح ذات المسؤول أن عملية الجني، التي تخص حاليًا محصول مرحلة ما بين المواسم، ستتواصل إلى غاية بداية شهر ماي المقبل.

كما أكد المتحدث على عودة الفلاحين إلى حقولهم أمس الأربعاء بعد عاصفة الرياح الهوجاء التي شهدتها أمس ولاية الواد وتسببت بحجب الرؤية بالكامل.

للإشارة فإن المساحات المتخصصة في إنتاج البطاطا بولاية الواد تقدر بـ30.000 هكتار.