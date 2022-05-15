وزير الفلاحة: وضع إستراتيجية تتماشى مع الوضع الحالي لخلق الثروة

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أن العالم يعرف وضعية صعبة لتغطية الإحتياجات الغذائية للسكان وعرف أزمة غذاء على غرار القمح والزيوت. وهي دليل يحتم علينا تغيير سياستنا اتجاه الإنتاج.

وأضاف وزير الفلاحة، في كلمة له خلال إشرافه على اجتماع إطارات القطاع لـ 58 ولاية. لتقييم عدة برامج لاسيما حملة الحصاد والدرس ومكافحة حرائق الغابات. بالإضافة كذلك إلى شعبة البطاطا والحليب. أن العالم يعرف وضعية صعبة لتغطية الإحتياجات الغذائية للسكان.

كما أن الحالة التي يمر بها العالم حتى الدول الغربية من خلال أزمة غذاء على غرار القمح والزيوت. هي دليل يحتم علينا تغيير سياستنا اتجاه الإنتاج الوطني والإعتماد على مواردنا ومهاراتنا البشرية لتطوير الانتاج الوطني. وكذا تغطية الإحتياجات الداخلية وتقليص فاتورة الواردات. بالإضافة كذلك إلى تحقيق الإستقرار العام للبلاد من أجل وضع إستراتيجية تتماشى مع الوضع الحالي والرفع من الإنتاج الوطني وخلق الثروة.

وأشار وزير الفلاحة، إلى أن القطاع أصبح يحتل مكانة هامة ضمن المنظومة الإقتصادية الداخلية للبلاد. والتي تهدف إلى الرفع من الانتاج الوطني وخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل ونحسين ظروف معيشة السكات والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما كشف وزير الفلاحة، أن الإجتماع اليوم هو تقييمي بالدرجة الاولى على ما تم تنفيده ميدانيا من برامج للتنمية الفلاحية والريفية التي تم الشروع في تجسيدها. ومدى ما يمكن القيام به من أجل إنجاح الحملة الفلاحية الحالية لا سيما الحصاد والدرس. بالإضافة كذلك إلى التدابير الخاصة بمكافحة حرائق الغابات.

ودعا الوزير إلى ضرورة إبراز نتائج الأهداف المرجوة لإعادة توجيه السياسة الزراعية. وكذا الإنطلاق في خطة إنعاش حقيقية للقطاع، والتي تهدف إلى التحسين المستمر للمنتجات الفلاحية الوطنية وتنظيم مجمل سياسات القطاع وإعادة توجيه الاهداف العملية.

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