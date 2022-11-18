وزير الفلاحة: وضع نظام صحي لنقل اللحوم من ولايات الجنوب نحو الشمال

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، إنه تم وضع نظام صحي يسمح بنقل اللحوم الحمراء من ولايات الجنوب إلى الشمال. بعد إخضاعها للفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتها. مضيفا أن هناك مخبرين للتحاليل البيطرية سيدخلان حيز الخدمة بداية من جانفي المقبل.

وأوضح وزير الفلاحة، في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن دخول البضائع المستوردة للتراب الوطني ضمن تجارة المقايضة لا سيما المواشي تخضع لالتزامات الطب البيطري. مبرزا أن هذا الإجراء يتم طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك الصادر في 2 جويلية 2020. المحدد لكيفية إجراء تجارة المقايضة مع الحفاظ على الشروط الصحية المعمول بها دوليا.

وفي رده على سؤال حول نقل الماشية من ولايات الجنوب إلى المناطق الشمالية، للمساهمة في استقرار أسعار اللحوم الحمراء. أشار وزير الفلاحة أن المواشي التي تدخل البلاد من دول الساحل تتم حصريا بولايات أدرار، إليزي، تمنراست، تندوف، تميمون. بالإضافة كذلك إلى ولايات برج باجي مختار، بني عباس، عين صالح، عين قزام و جانت

كما كشف الوزير، أنه سيتم وضع حيز الخدمة مخبرين للتحاليل البيطرية، تحت وصاية المعهد الوطني للطب البيطري بداية من جانفي 2023. مهمتهم تحليل عينات الماشية قبل ذبحها مع نتائج تحاليل فورية وذلك بولايتي أدرار وتمنراست. والذي سيسمح بتقليص آجال الحصول على نتائج التحاليل من 20 يوما الى يومين.

وقد أثبت هذا النظام نجاعته في شهر رمضان الفارط. أين تم نقل 2000 طن من اللحوم الحمراء و8000 رأس من البقر.

وأشار وزير الفلاحة بالنسبة لمواشي البدو الرحل، أنها تستوفي كل الشروط الصحية، وخاضعة للرقابة الصحية وكل اللقاحات ويتم نقلها عبر الولايات دون إشكالية. مضيفا أن الهدف من العملية الحصول على أسعار تكون مقبولة من طرف المستهلكين.

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