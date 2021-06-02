وزير الفلاحة يأمر بجمع أكبر قدر من الإنتاج خلال حملة الحصاد والدرس

أكد وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، عن حشد كل المعنيين ميدانيا خلال حملة الحصاد والدرس 2020-2021. داعيا إلى تكثيف المجهودات في مجال جمع أكبر قدر من الإنتاج، لاسيما الشعير.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزير أسدى تعليمات خلال ترأسه لإجتماع عمل خصص لتقييم مدى تطبيق الإجراءات المتخذة من أجل إنجاح موسم الحصاد والدرس 2020-2021. مضيفا أن الأمر جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال آخر إجتماع لمجلس الوزراء والتي إنصبت على شعبة الحبوب.

وشدّد في ذات السياق، على ضرورة تسريع تنفيذ الخارطة الفلاحية للحبوب، وإعداد آليات تحفيزية من شأنها دعم الإنتاج الوطني. لاسيما إنتاج القمح الصلب وحشد التأطير التقني التابع للقطاع من خلال إشراك كافة الكفاءات من جامعيين وخبراء. مطالبا بتشكيل فريق عمل يتكفل بتحضير برنامج عمل يرمي إلى تحسين انتاج الحبوب. وخاصة القمح الصلب وتطوير حبوب أخرى بديلة مثل قمح التريتيكال، لتخفيض فاتورة الإستيراد كهدف مسطر في إطار ورقة طريق القطاع 2020-2024.

ودعا الوزير إلى إعادة توجيه برامج المزارع النموذجية نحو إنتاج البذور والشتلات من أجل المساهمة في التكفل بالاحتياجات الوطنية. وخاصة في الشعب الاستراتيجية. مذكرا بالظروف الاستثنائية التي ميزت حملة الحبوب 2020-2021. لاسيما في مجال الأحوال الجوية، مما اقتضى ضرورة مضاعفة الجهود بغية بلوغ الأهداف المسطرة في مجال الجمع لأجل تأمين مخزون وطني.