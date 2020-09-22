وزير الفلاحة يأمر برفع كل العراقيل قبل بداية موسم الحرث والبذر

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أمس الإثنين، اجتماعا تنسيقيا حول تحضير حملة الحرث والبذر لموسم 2020/2021.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، تم التطرق في الاجتماع إلى توفير كل الظروف المناسبة لاطلاق حملة الحرث والبذر، في المواعيد المحددة.

وأكد الوزير خلال هذا اللقاء، على أهمية هذه الشعبة الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، سواء من حيث الإنتاج أو تقليص الواردات.

ودعا الوزير، جميع المتدخلين، إلى التجند لتجسيد الأهداف المسطرة في خارطة طريق القطاع، التي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، خاصة فيما يخص رفع انتاج وانتاجية الحبوب وهي أهداف في متناول الجميع.

وفي هذا السياق، شدد حمداني على أن تجسيد برامج خارطة الطريق في الميدان مرهون بتغيير وتحيين طرق ومنهجية العمل والتدخل الميداني للمؤطرين والفاعلين.

مضيفا إنه قد حان الوقت لتغيير طرق تحضير موسم الحرث والبذر، بحيث يجب تجنيد التقنيين في الميدان على مدار الموسم والعمل بالاستباقية.

كما دعا الوزير إلى ضرورة تخفيف الاجراءات الإدارية على المنتجين والسماع لإنشغلاتهم وايجاد الحلول المناسبة لها.

مشددا على اتخاذه اجراءات فورية وصارمة من أجل رفع بعض العراقيل غير مبررة، التي تخص التمويل والتخزين وغيرها.

للإشارة، حضر هذا الاجتماع، بالاضافة الى الاطارات المركزية، مدراء المصالح الفلاحية لبعض الولايات، والمدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب ومدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة.

بالإضافة لمدراء المعاهد التقنية واعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب وممثل بنك “بدر”.