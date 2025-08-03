وزير الفلاحة يبحث التعاون مع السفير الياباني

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الأحد، سفير اليابان بالجزائر، سوزوكي كوتارو.

وحسب بيان للوزارة، تم خلال هذا اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. في مختلف مجالات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

كما استعرض الطرفان آفاق توسيع علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر واليابان. لا سيما في مجالات الفلاحة، الصيد البحري، وتربية المائيات. مؤكدين على عمق ومتانة العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين.

وبهذه المناسبة، أعرب السفير عن رغبة بلاده لتطوير آليات جديدة للتبادل والتعاون مع الجزائر. خصوصاً في مجالات التنمية البشرية والاقتصادية. بما يشمل تكوين الكفاءات، دعم المؤسسات الناشئة، ونقل المعرفة.

بالإضافة إلى التطوير التكنولوجي في ميادين التقنيات الزراعية، الري الذكي، التسيير العصري للمزارع. والتكوين المهني، بما من شأنه أن يضفي ديناميكية جديدة على التعاون الثنائي.