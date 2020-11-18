وزير الفلاحة يبحث تعزيز وتنويع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استقبل عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس الثلاثاء، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، بليرتا أليكو.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، استعرض الطرفان مشاريع الشراكة قيد الإنجاز وتعزيز التعاون بين الجانبين.

كما استعرضا خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات من القطاع، لا سيما في مجال الغابات، وبحثا إمكانيات تعزيز وتنويع التعاون في مختلف المجالات ضمن اختصاص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

و سمح هذا الإجتماع بتقييم واقع وآفاق التعاون بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الفلاحة والتنمية الريفية.