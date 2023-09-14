وزير الفلاحة يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع وزير البيئة القطري

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، يوم الخميس بمقر الوزارة، الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي ال ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، لدولة قطر.

وبمعية سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي أحمد نعمه النعمة والوفد المرافق له ،حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الفلاحي، بحضور إطارات من القطاع.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا اللقاء يعد سانحة للإشادة بالعلاقات المتميزة والمتجذرة التي تربط البلدين الشقيقين.

وفي هذا الصدد استعرض الوزير الاستراتيجية المتبعة و الانجازات المحققة في المجال الفلاحي بالجزائر وكذا أهم المحاور المنتهجة من قبل الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاج الوطني.

حيث تمحورت المحادثات حول وضعية وأفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وقد تم الاتفاق على تعزيز التعاون المؤسساتي والشراكة الاقتصادية في عدة مجالات لاسيما التربية الحيوانية والزراعات الاستراتجية و البحث والابتكار و البيئة.

كما كان اللقاء فرصة لتباحث مختلف فرص الشراكة والتعاون المتاحة في شتى الميادين.والتي ترجع بالفائدة على البلدين، للارتقاء إلى مستوى العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وفي نفس السياق ،رحب الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي ال ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي لدولة قطر ، بما قدمه له وزير الفلاحة التنمية الريفية من تسهيلات ومرافقة، حيث أكد عن رغبة بلاده في إقامة عدة مشاريع استثمارية في شتى المجالات، لاسيما منها التي تخص الأنشطة والشعب الفلاحية.