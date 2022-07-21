وزير الفلاحة يتباحث سبل التعاون مع الكنفدرالية العامة لمؤسسات كوت ديفوار

إستقبل محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة و التنمية الريفية بمقر الوزارة، وفدا عن الكنفيدرالية العامة لمؤسسات كوت ديفوار، يترأسه جان ماري اكاه. بمعية سعادة سفير جمهورية كوت ديفوار بالجزائر. وبرفقة محمد سامي عاقلي رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل. وعبد الوهاب زياني رئيس كنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين. حيث تباحثا سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين في المجال الزراعي.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فقد جرى اللقاء بحضور رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة و إطارات من الوزارة و ممثلي الموسسات العمومية التابعة للقطاع. وتطرق الطرفان لموضوع الإستثمار والفرص المتاحة في الجزائر لتجسيد مشاريع شراكة بين المتعاملين الجزائريين والإفواريين.

واستعرض وزير الفلاحة إستراتجية القطاع التي تهدف إلى تطوير وعصرنة الزراعة في الجزائر. طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية. مبرزا التسهيلات المقدمة للمتعاملين الوطنيين والأجانب وفق قاعدة “رابح-رابح”. وخلق روابط التواصل بين المتعاملين الإقتصاديين للإستثمار في إنتاج وتحويل المنتجات ذات الإستهلاك الواسع كالحليب، الحبوب، الأعلاف. بالإضافة كذلك إلى البقول الجافة، والزراعات الصناعية لاسيما السكرية والزيتية منها.

كما استعرض وزير الفلاحة التجربة الجزائرية الرائدة في مجال البحث العلمي، وذلك من خلال تعزيز دور المعاهد ومراكز التكوين والبحوث التابعة للقطاع والتي تشارك بصفة فعالة في النهوض بالفلاحة.

وعلى إثر هذه العروض تقدم الطرف الإفواري بطلب الإستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال التكوين والبحث في المجال الزراعي خاصة فيما يتعلق بتأطير معاهد القطاع وتنظيم العقار الفلاحي، حيث عبر الوزير عن استعداد القطاع بمرافقة الجانب الإفواري في هذا المجال

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