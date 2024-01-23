وزير الفلاحة يتباحث سبل التعاون مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

إستقبل يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقر الوزارة. رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية FIDA، ألفارو لاريو.

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء، إلى فرص و سبل تعزيز التعاون بين الجزائر و الصندوق لا سيما في مجال الخبرة الزراعية.

كما قدّم وزير الفلاحة محاور الإستراتجية التنموية المعتمدة من طرف الجزائر. وأهم آليات الدعم والمرافقة التي توفرها الدولة من أجل تنويع الاقتصاد، تشجيع المقاولاتية لا سيما لدى الشباب. واستحداث مناصب الشغل و خلق ديناميكية على مستوى مختلف الأقاليم، بما يساهم في تنمية وتطوير القطاع الفلاحي.

من جهته، أعرب ألفارو لاريو، عن إستعداد الصندوق لتقديم المرافقة التقنية و الخبرة اللازمة لدعم البرامج التنموية. لا سيما فيما يتعلق بمجابهة آثار التغيرات المناخية على الزراعة.