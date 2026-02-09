وزير الفلاحة يتباحث سبل الشراكة مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية IFC

إستقبل ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أمس. وفداً من مؤسسة التمويل الدولية IFC بقيادة نائب رئيسها المكلف بإفريقيا، إثيوبس تمارا.

وحسب بيان للوزارة، فقد ناقش الجانبان سبل توطيد الشراكة بين الجزائر وهذه المؤسسة الدولية وآفاق تعزيز التعاون لا سيما في الإستثمار الزراعي. حيث تم بهذه المناسبة تقديم ملخص حول الإستراتيجية المعتمدة من طرف الجزائر لتنمية وعصرنة القطاع الفلاحي من أجل تعزيز الأمن الغذائي. وذلك عبر تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في إنتاج وتحويل وتصدير المنتجات الزراعية. نظراً للإمكانيات المتاحة لدى البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات المستوردة حالياً.

وفي هذا الصدد، تم إبراز التجربة الجزائرية فيما يخص تطوير الزراعة الصحراوية وتوجه البلاد نحو تطوير فلاحة حديثة ومستدامة. وهذا ما دفع مؤسسة IFC إلى عرض إمكانية تقديم الدعم التقني والمالي للمشاريع الزراعية بالجزائر لا سيما في مجال تعزيز كفاءة الإنتاج وتمكين المصدرين من اعتماد معايير الجودة المعمول بها دولياً. والولوج إلى أسواق جديدة، وكذا إنشاء حاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الزراعية لمرافقة ودعم المشاريع المبتكرة في هذا المجال.

كما تطرق الطرفان إلى مسألة تمويل قطاع الفلاحة وإمكانية مرافقة مؤسسة التمويل الدولية وزارة الفلاحة لاستحداث آليات تمويلية جديدة وعصرية. وكذا موضوع التأمين الفلاحي ودوره في حماية الفلاحين واستقرار الإنتاج.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات وتنظيم جلسات عمل تقنية لوضع مخطط شراكة عملية. تهدف إلى تعزيز الاستثمار ودعم التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي بالجزائر.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور