وزير الفلاحة يتباحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية مع الأرجنتين

إستقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، وفد أرجنتيني يضم حكام مقاطعات بالأرجنتين. وكذا الأمين العام للمجلس الفدرالي الأرجنتيني للإستثمار. حيث تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في المجال الفلاحي.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فإن اللقاء ضم كل من حاكم مقاطعة “أونتر ريوس” قوستافو بوردات، حاكم مقاطعة “سانتافي” عمار انجل بيروتي، الأمين العام للمجلس الإتحادي للاستثمار إيقناسيو لاموث. وسكرتير الصناعة بمحافظة كردبا فرناندو جورج سيبيلا بحضور سفير الأرجنتين بالجزائر.

ووفقا لذات المصدر فإن زيارة الوفد الأرجنتيني تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الإقتصادي بين الجزائر والأرجنتين. حيث بحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الفلاحي. كما تم التطرق إلى عدة مواضيع ذات الإهتمام المشترك خاصة التعاون التقني والشراكة في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني و البحث الزراعي.

واستعرض وزير الفلاحة هني الانجازات المحققة بالجزائر في المجال الفلاحي و كذا أهم محاور الإستراتجية المنتهجة من قبل الحكومة. مبرزا التسهيلات المقدمة للمتعاملين المحليين والأجانب في إطار قانون الإستثمار الجديد. و ذلك من أجل تعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاج لاسيما في الزراعات الإستراتجية كالحبوب. والحليب، والزيوت النباتية والسكر والأعلاف وذلك بالتوجه نحو ترقية الإستثمار في ولايات الجنوب.

كما عبّر وزير الفلاحة عن رغبة الجزائر في موازنة ميزان المدفوعات مع الطرف الأرجنتيني وبعث التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات وشراكة رابح-رابح بين البلدين”.

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