وزير الفلاحة يتباحث فرص استخدام التكنولوجيا في المجال الزراعي

استقبل ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وفدا عن المؤسسة الحكومية XPCC للإنتاج والبناء التابعة لمحافظة شينجيانغ الصينية بقيادة “تشانغ وينشنغ”، عضو في لجنة الحزب الشيوعي ونائب المفوض السياسي في مؤسسة xpcc.

وعبر الطرفان خلال هذا اللقاء عن الطابع المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط الجزائر والصين والرغبة الصادقة لتعزيزها. في مختلف المجالات بما فيها الزراعة، حيث استعرض الجانبان عدة فرص للتعاون لا سيما فيما يخص الزراعة العصرية.

من جهته أكد وزير الفلاحة، اهتمام الجزائر بالنموذج الصيني والاستفادة من التجربة الصينية. فيما يخص استخدام التكنولوجيا في المجال الزراعي، كالتشجير ومكافحة التصحر، تطوير البذور الملائمة للمناخ الجاف. الري الفلاحي وغيرها من الميادين ذات الاهتمام المشترك.

حيث تم اقتراح وضع آليات تعاون وشراكة بين مؤسسات البحث العلمي للبلدين بالإضافة إلى دعوة المتعاملين الصينيين للاستثمار في الجزائر والاستفادة من الامتيازات الممنوحة للمستثمرين ومن الموقع الجغرافي الذي تحتله الجزائر بالنسبة للأسواق الخارجية.

